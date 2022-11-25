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- Brezilya'da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası'na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu..
Brezilya'da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası'na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu..
Brezilya'da Neymar'ın dün oynanan Sırbistan maçında sakatlanarak oyundan çıkması panik yarattı. Futbolseverler yıldız oyuncunun Dünya Kupası'na devem edip edemeyeceğini merak ediyor. İşte son durumu..
- 25.11.2022 - 12:34
2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya dün akşam oynanan maçta Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu merak uyandırdı.
Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafta Neymar'ın ayağını görenler yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda devam edip edemeyeceğini konışmaya başladı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Neymar, mücadeleyi bitiremedi. Yıldız futbolcunun son durumu büyüm merak konusu haline geldi.
Dünya Kupası'na devam edebilecek mi?
Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Tite açıklamasında "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
İşte Neymar'ın ayağının son hali..