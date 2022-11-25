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    Brezilya'da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası'na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu..

    Brezilya'da Neymar'ın dün oynanan Sırbistan maçında sakatlanarak oyundan çıkması panik yarattı. Futbolseverler yıldız oyuncunun Dünya Kupası'na devem edip edemeyeceğini merak ediyor. İşte son durumu..
    • 25.11.2022 - 12:34
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    Brezilya'da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası'na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu..

    2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Brezilya dün akşam oynanan maçta Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Neymar'ın son durumu merak uyandırdı.

    Sosyal medyada gündeme  gelen fotoğrafta Neymar'ın ayağını görenler yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda devam edip edemeyeceğini konışmaya başladı.

    Rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Neymar, mücadeleyi bitiremedi. Yıldız futbolcunun son durumu büyüm merak konusu haline geldi.

    Brezilya da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu.. #1

    Dünya Kupası'na devam edebilecek mi?

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Tite açıklamasında "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

    İşte Neymar'ın ayağının son hali..

    Brezilya da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu.. #2

    Brezilya da Neymar şoku! Neymar Dünya Kupası na devam edecek mi? Bileğini gören şok oldu.. #3

     


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