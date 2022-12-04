Bruno Peres: Tek amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak

Nisan ayında sakatlanan ve ardından sahalara dönemeyen Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bruno Peres açıklamalarda bulundu. Peres, "Kendimi tamamen bulmama az bir süre kaldı." dedi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredier forma giyemeyen Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres, basın toplantısında sakatlığı ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kendimi tamamen bulmama az bir süre kaldı"

Bruno Peres yaptığı açıklamada, "Bu tip sakatlıklarda erken dönmek mümkün olmuyor. Böyle bir kulübün iyi oyuncuya ihtiyacı olacağını biliyordum. Burada önemli olan kötü sakatlıktan sonra iyi bir şekilde yeniden sahalara dönmek. Ben bunu başardığımı düşünüyorum. Kendimi tamamen bulmama az bir süre kaldı." dedi.

"Ligin ikinci yarısında hep birlikte geçen sezonki performansımızı göstereceğiz"

Ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergilemek istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, "Edin Visca ile aramızda sıkı bir bağ oluştu. Beraber oynadığınızda ve birbirinizi iyi hissettiğiniz o anda ikiniz de daha iyi bir performans gösterebiliyorsunuz. İkimiz de sakatlandık. Bu tür sakatlıklardan dönmek kolay değil. Umuyorum ki ligin ikinci yarısında hep birlikte geçen sezonki performansımızı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon takımın hedefi şampiyon olmaktır"

İkinci yarı ne kadar süre almak istiyorsun? sorusuna Peres, "Hocamız ne derse o kadar." dedi. Ayrıca, "Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi bir takım var. Bu sene özelinde baktığımızda çok daha yarışmacı bir takım görebilirsiniz. Bu sene çok yetenekli arkadaşlarımız var. İlk maçlarda istemediniz sonuçlar aldık. Ama bu kamp zamanı bize iyi geldi. Hem birlikte zaman geçirdik hem de yapmamız gerekleri pratikte yapmaya çalıştık. Şampiyon takımın hedefi şampiyon olmaktır. Biz de bu yönde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bir futbolcunun sakatlığını atlatması kolay değil"

Sakatlığı ve yabancı sınırı ile ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "6 uzun ay oldu geri dönüşüm. Bir futbolcunun sakatlığını atlatması kolay değil. Dün benim adıma iyi bir test oldu. Sakatlık adına herhangi bir ağrı hissetmedim. Yabancı sınırı ile ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Temel amacımız takıma yardımcı olabilmek."





"Brezilya Milli Takımı tabii ki her zaman favori takımdır"



Dünya Kupası'nda favori takımının Brezilya olduğunu belirten oyuncu, "Brezilya Milli Takımı tabii ki her zaman favori takımdır. Dani Alves benim yakın arkadaşım. 39 yaşındaki bir oyuncunun Dünya Kupası'nda mücadele etmesi önemli. Gerçekten saygıyı hak ediyor." açıklamasını yaptı.

"Takımın yanında olmak isterdim"

Son olarak Fenerbahçe maçı için konuşan Bruno Peres, "Çok önemli bir maçtan bahsediyorsunuz. Bu maçları oynamak kolay değil. Takımın yanında olmak isterdim. Biraz canım yanacak. Orada olmayı, arkadaşlarımla mücadele etmeyi çok isterdim. Takımımız bu maça tamamıyla hazır durumda. Tek amacımız bu maçı kazanıp hem puan farkını azaltmak ve geçen sezonki o başarıyı tekrarlamak." diye konuştu.