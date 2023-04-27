Bruno Peres, Trabzonspor ile yolları ayırdı

ensonhaber.com

Süper Lig'de 45 puan ile 6 . sırada yer alan Trabzonspor'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir."