Bruno Peres, Trabzonspor ile yolları ayırdı

Süper Lig'de 45 puan ile 6 . sırada yer alan Trabzonspor'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır"
"Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir."
Teşekkür plaketi verildi
33 yaşındaki savunmacıya teşekkür plaketi verildi. Brezilyalı futbolcuya plaketi asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın takdim ettiği kaydedildi. Kafkas'ın, plaket takdiminin ardından Bruno Peres’e takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini ilettiği de aktarıldı.
Trabzonspor, Peres için sosyal medyadan veda videosu paylaştı.
Paylaşımda şu ifadeler kullandıldı:
"Verdiğin emekler için teşekkürler Bruno Peres"
"Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ve cesur performansınla her zaman hafızalarımızda olacaksın. Verdiğin emekler için teşekkürler Bruno Peres"