Bruno Peres: Trabzonspor'u destekleyecek bir taraftar daha var artık Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Bruno Peres, taraftarlara ve kulübe veda etti.

AA

Trabzonspor Kulübünün sözleşmesini feshettiği Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, veda mesajı paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda Peres, Trabzonspor'a gelişinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

"Taraftarlarımızın hafızasına kazınacak anlar yaşadık"

Peres, Trabzonspor'da harika anlar yaşadığını ve bunları her zaman hatırlayacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana kapılarını açan, değerimi kanıtlama ve Bruno'nun kim olduğunu gösterme fırsatı veren bu kulübe çok müteşekkirim. Asla unutulmayacak, kulübün tarihine geçecek, benim ve tabii ki de taraftarlarımızın da hafızasına kazınacak anlar yaşadık. Şampiyonluk hedefine giderken bizlerle, içimizde olan herkes ve hepimiz için çok özel bir andı."

"Harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum"

Taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür eden 33 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an hatırlamadığım tüm çalışan herkese, bazen görünmeseler de biz oyunculara her zaman çok yardımcı olan harika insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

"Trabzonspor'u destekleyecek bir taraftar daha var artık"

"Teknik ekibimize, bize her zaman öz güven veren, yardım eden hocamıza, kulübümüzün yönetimine, bize güven veren, sevgiyle yaklaşan yöneticilerimize, başkanımıza teşekkür ediyorum." diyen Peres, şunları kaydetti: