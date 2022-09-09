Bu hafta Premier Lig maçları oynanacak mı? Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü etkiledi mi?

Bu hafta Premier Lig maçları oynanacak mı? Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü etkiledi mi?

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından fulbolseverler, "Premier Lig maçları oynanmayacak mı, ertelendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

Kraliçe 2.Elizabeth'in yerine büyük oğlu Charles, İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Kraliçe Elizabeth’in ölümü, spor dünyasında da geniş yankı buldu.

Büyük Britanya futbolu, taziye mesajları yayınlarken, İskoçya temsilcisi Celtic ise sosyal medya hesaplarındaki profil resmini karartmamayı tercih etti.

12 gün yas sürecek ve birçok etkinlik iptal edilmiş durumda.

Bu sebeple birçok futbolsever, "Premier Lig ertelendi mi, bu hafta Premier Lig maçları yok mu" sorusunu yöneltiliyor.

Premier Lig ertelendi mi?

Kraliçe'nin ölümü sırasında Arsenal, Zürih maçı oynanıyordu. Haber gelmesinden sonra Arsenal sosyal medya hesabı paylaşım yapmayı durdurdu.

İngiltere Championship Ligi, Cuma günü oynanacak Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçlarının ertelendiğini duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte bu hafta sonu Premier Lig maçları oynanmayacak.

Ertelenen maçların ne zaman oynanıp oynanmayacağı yakında belli olacak..

Bunun yanı sıra İskoçya'da oynanacak olan Dunde – Cove Rangers maçları da ertelendi.