Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
392.178
3.71%
BTXN Coin
6.78
30.63%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Cumartesi maç programı..

    Avrupa'nın en önemli liglerinde bugün oynanacak maçların programı gündem oldu.İşte 10 Eylül Cumartesi günü maç programı..
    • 10.09.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçları programını araştırmaya başladı.Keyifli bir haftasonu geçirmek isteyen futbolseverler oynanacak maçları yakından takip ediyor.

    10 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçları sizler için derledik.Birbirinden keyifli maçlara sahne olacak Cumartesi maçları sizi ekrana kilitleyecek.

    Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de oynanacak tüm maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

    İşte 10 Eylül Cumartesi gününün maç programı;

    Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Cumartesi maç programı.. #1

    Spor Toto Süper Lig

    Konyaspor - Hatayspor

    Fatih Karagümrük - Giresunspor

    Gaziantep FK - Ümraniyespor

    Almanya Bundesliga

    Bayern München - Stuttgart

    Leipzig - Borussia Dortmund

    Hoffenheim - Mainz 05

    Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

    Hertha Berlin - Bayer Leverkusen

    Schalke 04 - Bochum

    İtalya Serie A

    Napoli - Spezia

    Inter - Torino

    Sampdoria - Milan

    Fransa Ligue 1

    PSG - Brest

    Marsilya - Lille

    İspanya La Liga

    Rayo Vallecano - Valencia

    Espanyol - Sevilla

    Cadiz - Barcelona

    Atletico Madrid - Celta Vigo

    Hollanda  Eredivisie

    NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

    Ajax- Heerenveen

    Excelsior - Emmen


    ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması
    Dünya

    ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza
    3. Sayfa

    Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir