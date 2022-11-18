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- Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 Cuma maç programı..
Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 Cuma maç programı..
Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 18 Kasım Cuma maç programı…
- 18.11.2022 - 11:28
Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını araştırıyor. Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.
18 Kasım 2022 Cuma günü oynanacak lig maçları ve hazırlık maçlarını sizler için derledik. Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler birbirleri ile hazırlık maçları yapıyorlar.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
18 Kasım 2022 Cuma maç programı
13:00 Kamerun - Panama
18:00 Mısır - Belçika
18:30 Bahreyn - Sırbistan
20:00 Yeni Malatyaspor - Pendikspor
20:45 FC Eindhoven - Telstar
22:30 Lechia Gdansk - Gornik Zabrze
23:00 Helmond Sport - De Graafschap
23:00 Granada - Albacete
23:00 Portsmouth - Derby County