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    Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 Cuma maç programı..

    Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 18 Kasım Cuma maç programı…
    • 18.11.2022 - 11:28
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    Bugün hangi maçlar var? 18 Kasım 2022 Cuma maç programı..

    Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını araştırıyor. Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.

    18 Kasım 2022 Cuma günü oynanacak lig maçları ve hazırlık maçlarını sizler için derledik. Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler birbirleri ile hazırlık maçları yapıyorlar.

    İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

    18 Kasım 2022 Cuma maç programı

    13:00 Kamerun - Panama

    18:00 Mısır - Belçika

    18:30 Bahreyn - Sırbistan

    20:00 Yeni Malatyaspor - Pendikspor

    20:45 FC Eindhoven - Telstar

    22:30 Lechia Gdansk - Gornik Zabrze

    23:00 Helmond Sport - De Graafschap

    23:00 Granada - Albacete

    23:00 Portsmouth - Derby County


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