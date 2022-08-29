Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos Pazartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte 29 Ağustos Pazartesi gününün maç programı..

Futbolseverler tarafından 29 Ağustos'ta oynanacak maçlar araştırılmaya başlandı.Bugün Avrupa'nın önemli liglerinden hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.

Ülkemizde ve Avrupa'da oynanacak maçları sizler için derledik.Bugün Süper Lig'de iki maç oynanacak.

İşte Türkiye ve Avrupa'da bugün oynanacak bazı maçlar ve başlama saatleri..

Türkiye Süper Lig

Konyaspor - Fenerbahçe (19.15)

Beşiktaş - Sivasspor (21.45)

TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Tuzlaspor (21.00)

İspanya LaLiga

Cadiz - Athletic Bilbao (21.00)

Valencia - Atletico Madrid (23.00)

Portekiz Premier Lig

Vitoria Guimaraes - Casa Pia (21.00)

Vizela - Gil Vicente (23.15)

İspanya 2. Lig

Granada - Villereal 2 (21.00)

Las Palmas - FC Andorra (23.00)

İtalya Serie B

Como - Brescia (21.45)

Yunanistan Süper Lig

Asteras Tripolis - Olympiakos (19.00)

Danimarka SüperLig

Brondby - Midtjylland (20.00)