Bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2023 Cuma maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
12 Mayıs 2023 Cuma günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 12 Mayıs Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Fransa Ligue 1
22:00 Lens - Reims
Almanya Bundesliga
21:30 Köln - Hertha Berlin
İspanya La Liga
22:00 Mallorca - Cadiz
İtalya Serie A
21:45 Lazio - Lecce
Hollanda Eredivisie
21:00 Twente - NEC Nijmegen
Portekiz Premier Lig
22:15 Gil Vicente - Boavista