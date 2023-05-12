Bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2023 Cuma maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

12 Mayıs 2023 Cuma günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 12 Mayıs Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Fransa Ligue 1

22:00 Lens - Reims

Almanya Bundesliga

21:30 Köln - Hertha Berlin

İspanya La Liga

22:00 Mallorca - Cadiz

İtalya Serie A

21:45 Lazio - Lecce

Hollanda Eredivisie

21:00 Twente - NEC Nijmegen

Portekiz Premier Lig

22:15 Gil Vicente - Boavista