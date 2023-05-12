Bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2023 Cuma maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Mayıs 2023 Cuma gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cuma günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 12 Mayıs 2023 Cuma günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 12 Mayıs Cuma günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Fransa Ligue 1 22:00 Lens - Reims Almanya Bundesliga 21:30 Köln - Hertha Berlin İspanya La Liga 22:00 Mallorca - Cadiz İtalya Serie A 21:45 Lazio - Lecce Hollanda Eredivisie 21:00 Twente - NEC Nijmegen Portekiz Premier Lig 22:15 Gil Vicente - Boavista