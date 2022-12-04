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Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2022 Pazar maç programı..
Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 4 Aralık Pazar günü maç programı…
- 04.12.2022 - 10:28
Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.
4 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve lig maçlarının programını sizler için derledik.
2022 Dünya Kupası sebebiyle birçok ligde maç bulunmuyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
4 Aralık 2022 Pazar maç programı
13:30 Manisa FK - Keçiörengücü
16:00 Adanaspor - Göztepe
17:00 Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv
17:00 Olympiakos Standard Liege
18:00 Fransa - Polonya
19:00 Altay - Boluspor
22.00 İngiltere - Senegal