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    Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2023 Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 7 Ocak Cumartesi gününün maç programı…
    • 07.01.2023 - 09:53
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    Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2023 Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarını yakından takip ediyor. Bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri mera ediliyor.

    7 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçların programı sosyal medyada araştırılmaya başladı.

    Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.

    7 Ocak 2023 Cumartesi günü oynanacak maçlarının programını sizler için derledik.

    İşte bugün Avrupa'da oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

    7 Ocak 2023 Cumartesi maç programı

    16:00 Hatayspor - Antalyaspor

    17:00 Fiorentina - Sassuolo

    18:15 Villarreal - Real Madrid

    19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

    20:00 Juventus - Udinese

    20:30 Mallorca - Valladolid

    22:45 Monza - Inter

    23:00 Espanyol - Girona

    23:00 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam


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