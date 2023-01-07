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Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2023 Cumartesi maç programı..
Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 7 Ocak Cumartesi gününün maç programı…
- 07.01.2023 - 09:53
Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarını yakından takip ediyor. Bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri mera ediliyor.
7 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçların programı sosyal medyada araştırılmaya başladı.
Bugün oynanacak maçları yakından takip edenler arama motorlarında bugünün maç programını araştırıyor.
7 Ocak 2023 Cumartesi günü oynanacak maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün Avrupa'da oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
7 Ocak 2023 Cumartesi maç programı
16:00 Hatayspor - Antalyaspor
17:00 Fiorentina - Sassuolo
18:15 Villarreal - Real Madrid
19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20:00 Juventus - Udinese
20:30 Mallorca - Valladolid
22:45 Monza - Inter
23:00 Espanyol - Girona
23:00 PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam