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    Burak Elmas'a seçimi mayısa erteleyelim teklifi

    Üyeler "Listeler için yeterli süre yok" derken, Burak Elmas ise bütçesi onaylanmayan bir yönetimin 1.5 ay daha görevde kalmasının doğru olmayacağını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:25
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    Burak Elmas'a seçimi mayısa erteleyelim teklifi

    Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi.

    Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.

    Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir." diyerek teklife soğuk yaklaştı.

    Burak Elmas a seçimi mayısa erteleyelim teklifi #1

    DURSUN ÖZBEK, ADAY DEĞİL

    Aday olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Dursun Özbek, aday olmayacağını duyurdu.

    Galatasaray Divan Kurulu, idari olarak ibra edilmeyen merhum Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan'daki seçimde aday olamayacağı konusunda karara vardı.

    Burak Elmas a seçimi mayısa erteleyelim teklifi #2


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