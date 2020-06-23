Burak: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş kongre üyesi olan Burak Yılmaz, futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakacağını söyledi.

Serie A ekibi Lecce’nin kadrosuna katmak için uğraştığı Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'a, bu transfer dönemi öncesinde de İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu bildirildi.

Menajeri aracılığıyla iki Çizme ekibinden transfer teklifi alan kaptan Burak Yılmaz’ın, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiği öğrenildi.

"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'A BIRAKACAĞIM"

Temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan ve teklifler konusunu görüşen tecrübeli forvetin, “Teklifte bulunan kulüplere teşekkür edelim. Futbolu, kaptanı ve kongre üyesi olduğum Beşiktaş’ta bırakacağım.” sözlerini sarf etti.