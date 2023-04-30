Burak Kızılhan: Hakemlerin Fenerbahçe'ye yaklaşımı normal değil Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Hakemlerin Fenerbahçe'nin maçlarında normal yaklaşımda olmadığını pek çok kez dile getirdik" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kızılhan, "Hakemlerin Fenerbahçe'nin maçlarında normal yaklaşımda olmadığını pek çok kez dile getirdik! Bu yetmedi sorumlularına sorduk! Değişen bir şey olmaması bir yana durum git gide vahim bir hale geldi." dedi.

"Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, yaşananları görüyorsunuz değil mi?"

Kızılhan ayrıca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın da sözlerine değindi ve, şunları söyledi:

"Abdurrahman Arıcı'nın sözleri bugüne kadar söylediklerimizin resmi dille anons edilmesidir! Biz biliyoruz, farkındayız ancak asıl sorumlular ve muhataplar bu konuda ne yaptı? Ne yapacak???!!! Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, yaşananları görüyorsunuz değil mi?"

"Ali Koç'un argümanlarını çürütmeleri gerekir"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı katıldığı canlı yayında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir. Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor. Karagümrük maçında Valencia'nın pozisyonu da penaltı için değerlendirilmedi.