En Son Haber

Futbol Haberleri

Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti

Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti

Burak Yılmaz ile Sabri Sarıoğlu, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan ve dün başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'yı yalnız bırakmadı.