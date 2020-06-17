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- Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti
Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti
Burak Yılmaz ile Sabri Sarıoğlu, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan ve dün başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'yı yalnız bırakmadı.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 08:53
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor.
Bir pozisyonda Skoda ile çarpışan tecrübeli kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Kaval kemiğinin iki farklı bölgesinde kırık tespit edilen Uruguaylı kaleci, dün ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren 34 yaşındaki file bekçisini sevenleri yalnız bırakmadı.
SABRİ UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu ile Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, eski takım arkadaşını hastanede ziyaret etti.