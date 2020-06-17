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    Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti

    Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti

    Burak Yılmaz ile Sabri Sarıoğlu, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan ve dün başarılı bir operasyon geçiren Fernando Muslera'yı yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 08:53
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    Burak ve Sabri, Muslera'yı ziyaret etti

    Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor.

    Bir pozisyonda Skoda ile çarpışan tecrübeli kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

    Kaval kemiğinin iki farklı bölgesinde kırık tespit edilen Uruguaylı kaleci, dün ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren 34 yaşındaki file bekçisini sevenleri yalnız bırakmadı.

    SABRİ UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

    Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu ile Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, eski takım arkadaşını hastanede ziyaret etti.

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