Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Denizlispor maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi'den kongre üyelik kartını teslim aldı.

Her fırsatta çocukluktan beri Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, uzun süredir kongre üyesi olmak istiyordu.

Siyah-beyazlı futbolcu, işlemlerin tamamlanmasının ardından üyelik karına kavuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.