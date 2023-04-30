Burak Yılmaz derbiyi Dolmabahçe'de izledi Kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten Burak Yılmaz derbiyi izlemek için stadyuma gitti.

AA

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti.

Andreas Beck de maçı izledi

İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı.

Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti.