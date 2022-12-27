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    Burak Yılmaz: Dünya Kupası oynanırken küfrettiler

    Burak Yılmaz: Dünya Kupası oynanırken küfrettiler

    Burak Yılmaz, Portekiz maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzüldüğünü ve Dünya Kupası'nın başlamasının ardından küfürlü mesajlar aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 09:21
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    Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabındaki takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorulan Burak Yılmaz, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü." cevabını verdi.

    "Küfürlü mesajlar geldi"

    "Elemelerde penaltıyı kaçırdığındaki duygularını anlatır mısın?" diye sorulan milli yıldız, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nı izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Burak Yılmaz: Dünya Kupası oynanırken küfrettiler #1

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