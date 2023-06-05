Burak Yılmaz, futbolu bıraktı Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah'ıma şükrediyorum ki hayallerim gerçek oldu"

Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kariyer, böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Allah'ım şükrediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalyaspor'un altyapısında içeri girdim. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum, beni eğittiler, geliştirdiler Türk futboluna sundular. Her gencimizin hayalidir. 4 büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. 4 tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, bana kapılarını açmaları benim için çok değerli. Hepsini ayrı ayrı kalbimde yeri vardır.

"Tüm kulüplere teşekkür ediyorum"

Oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "Eskişehirspor'a, Manisaspor'a, hatta Beijing Guoan'a teşekkür ediyorum ve tabii ki Lille'e. Fransa'da yaşadıklarım benim için unutulmaz. Orada bana yaşatılanlar da unutulmaz. Bir kariyerin bence çok değerli, çok güzel. Sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir hayatta Burak Yılmaz'a tahammül etmek kolay değildi. Eşime çok teşekkür ederim. Anneme, babama, kız kardeşime çok teşekkür ederim. Bunları yapmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

"Herkes hakkını helal etsin"

Burak Yılmaz, "22 senelik bir tecrübem var. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'nin en büyük hocalarıyla, Avrupa'da büyük hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok değerli şeyler var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Arka planda olan emektarlara teşekkür ediyorum. Hepsi hakkını helal etsin." diye konuştu.

"Galatasaray'ın yeri farklı"

4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır.

"Fenerbahçe içimde bir uktedir"

Yeniden forma şansı bulmak isterdim. İçimde bir uktedir Fenerbahçe. Bütün her yerde bu kadar başarılar yakalamış birisinin orada da "En azından bir tane at be kardeşim" derdim kendime. Fenerbahçe'de tekrar forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım, olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de benim şu andaki bulunduğum kariyerde çok etkisi vardır. Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için ben bugün buralara geldiğimi düşünüyorum. Oynayamamak, idman yapamamak, ben çok duygusaldım, eve gelip hüngür hüngür ağlardım. Fenerbahçe'nin benim bugünkü kariyerimde etkisi çok büyüktür. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim.

Geleceği için açıklama

22 senelik tecrübem var. Ama bir bu kadara daha ihtiyacım var belki. Mutlaka bilmediğim çok şey var. Yardımcı hocalıkla mı başlarım, bir yeri almakla mı başlarım... Benim derdim gerçekten hemen bir yerden başlamak değil. Hep bir konuşuyoruz. Eğer gerçekten bir proje olursa ben orada başlamak isterim. Bir proje olmazsa başlamayacağım. Türk futbolu için ne gerekiyorsa, elimden ne gerekiyorsa gecemi gündüzüme katıp çalışacağıma, burada söz veriyorum. Zaten benim çalışkan bir insan olduğumu biliyorsunuz. Birinci önceliğim bana yakışacak bir proje olması. Kesinlikle sahada olmak istiyorum. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ben de bilmiyorum. Eğitimleri bir senedir alıyorum. Dediğim gibi bir proje gelirse, buna başlamak ister miyim, bunu da bilmiyorum. Mancini ve Galtier ile görüşmelerim oldu. Mancini İtalya'ya davet etti İtalya'ya. Oraya da gitmek isterim. Bir proje olmazsa tabii ki gidip kendimi geliştirmek istiyorum. Antrenmanları, maçları izlemek istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hep yönetilen bir taraftım, şimdi yöneten tarafa geçeceğim. Bunun da eğitimini alacağım. Yavaş yavaş acelem yok.

Şenol Güneş iddiaları

"Şenol Hocamın yanından geldim buraya. Hocamın da tabii ki bizlerle alakalı düşüncesi vardır belki ama bunu bana bildirmedi. Düşüncesi olduğunu da biliyorum. Biz beraber oluruz olmayız, bizim hocayla ilişkimizde en ufak biz bozulma olmaz. Ama hocamın aklımda benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum ama bana deklare etmedi. Belki şartlar olur, belki ortam oluşmaz. Dediğim gibi ben bir projeyle ilgili konuşuyorum bu proje için de sabır gerekiyor. Ama Şenol Hoca'mın aklında mutlaka benimle ilgili bir şey vardır. Yoksa da hiç önemli değil, o benim başımın tacıdır"

A Milli Takım'daki en üzgün ve en sevinçli anı

Burak Yılmaz, Milli Takım'daki en mutlu ve en üzgün anlarını şu ifadelerle açıkladı:

A Milli Takım'da Hollanda'ya yaptığım hat-trick gecesi çok mutluyduk. Bu takımda olduğum için çok gururluyum dedim. Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçından sonra da odadan bile çıkmadım. O zaman çok üzgün, kırgındım. Galler maçından sonra da çok üzgündüm.

"Fenerbahçe'ye hizmet edemedim"

Kariyerimde ukte kalan tarafı söyledim, Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'ye hizmet edememektir. Kariyerimdeki hayal kırıklığıdır kendi adıma. Ama hoca olarak çok farklıdır. Her hoca çok farklı. Kendi tarzımızın olması lazım. O kadar büyük hocalarla çalıştım ki, oyunculara nasıl davranıp, nasıl davranmamam gerektiğini öğrendim. Ama bunu uygulamakta iyi miyim, kötü müyüm bunu hep beraber zamanla göreceğiz. Ama bir hoca söyleyeceksem, Şenol Güneş'in kariyerimdeki yeri bambaşkadır. Ama bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi, isim ayırmaksızın hepsi benim için çok değerli.

"Jübile yapma şansın olsaydı, hangi takımda yapmak isterdin?" sorusuna Burak Yılmaz, "15'er dakika 4 büyük takımda oynardım." şeklinde cevap verdi.

298 gol 85 asist

Burak Yılmaz, oynadığı süreçte 632 kez forma giyerken 298 gol atıp 85 de asist yaptı.

Burak Yılmaz'ın kariyeri

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan Burak Yılmaz, Jean Tigana döneminde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. İlk Beşiktaş döneminde kendisini gösteremeyen genç kanat oyuncusu, 2007/08 sezonu devre arasında Manisaspor'a transfer oldu. Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi geleceği parlak oyuncuların olduğu ve Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Manisaspor'da dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz, 2008 yazında bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Sarı-lacivertli takımın kadro kalitesi olarak yüksek seviyede olduğu döneme denk gelen Burak Yılmaz, Kadıköy'de kendini gösteremedi ve kiralık olarak Eskişehirspor'a gitti. Sezon sonunda da Gökhan Ünal transferi karşılığında 3.2 milyon euronun yanında Trabzonspor'a gönderildi.

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile buluşan Burak Yılmaz, adeta yeniden doğdu. Manisaspor'dan takım arkadaşı Selçuk İnan'la Trabzon'da buluşan ve kanattan forvete devşirilen Burak Yılmaz, golleri sıralamaya başladı. Bordo-mavili kulüp, 2009/10 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

2010/11 sezonunda Trabzonspor'un yıldızı olan Burak Yılmaz, 2011/12 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde gol kralı oldu. Sezon sonunda Galatasaray'ın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesinin üzerine Trabzonspor'dan önceki sezonun şampiyonu Galatasaray'a imza attı.

Fatih Terim önderliğinde şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayan Sarı-kırmızılı takımın o sezonunda Burak Yılmaz fırtına gibi esti. Süper Lig'de 33 golle gol kralı olan Burak, Şampiyonlar Ligi'nde de sezonu 8 golle tamamladı. Aynı sezon kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da Sarı-kırmızılı formayla yaşayan Burak Yılmaz, devam eden sezonlarda Galatasaray ile bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayıp Türkiye Kupası'nı 3 kez; Süper Kupa'yı da 3 kez kazandı.

2015/16 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da mali ve sportif sorunlar yaşanırken faturanın bir kısmı da taraftarca Burak Yılmaz'a kesildi. 'Kral' da devre arasında ayrılık seçeneğini tercih etti ve 8 milyon euro karşılığında Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu. Çin'de 1,5 yıl geçiren Burak Yılmaz, 2017 yazında 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor' geri döndü.

Trabzonspor'a olan vefa borcunu ödeyen Burak Yılmaz, 4 büyük takımda forma giymesine rağmen gönül verdiğini saklamadığı Beşiktaş'a 2018/19 sezonunun devre arasında imza attı. 'İstemeyiz' diyen taraftarı golleriyle kendine bağlayan 'Kral', mali sıkıntılar sebebiyle 2020 yazında bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu.

Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi Türk futbolcularla birlikte bir peri msalı hikayesi yazan Burak Yılmaz, yıldızlarla dolu PSG'yi geçerek 2020/21 sezonunda lig şampiyonluğunu elde etti. Ligde yılın futbolcusu seçilen Burak Yılmaz, şampiyonluk kupasının yanı sıra Fransa Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lille'de misyonunu tamamlayan ve yaşı da ilerleyen Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile futbolculuk ve devamında antrenörlük içreren uzun vadeli bir projeye imza attı ancak işler istediği gibi gitmedi. Burak Yılmaz, Hollanda ekibinden ilk sezonun sonunda ayrıldı.

Milli Takım kariyeri

İlk olarak 2001 yılında U17'de milli takım kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Nisan 2006'da ilk kez A Milli Takım forması giydi. Devamında geçtiğimiz yıla kadar A Milli Takım'a çağrılan 'Kral', 77 kez giydiği Ay-yıldızlı formamızla 33 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

Burak Yılmaz'ın istatistikleri

Galatasaray: 141 maç, 82 gol, 23 asist

Trabzonspor: 125 maç, 86 gol, 12 asist

Beşiktaş: 96 maç, 32 gol, 12 asist

Lille: 73 maçö, 25 gol, 10 asist

Beijing Guoan: 32 maç, 19 gol, 6 asist

Fortuna Sittard: 27 maç, 9 gol, 5 asist

Manisaspor: 18 maç, 9 gol, 1 asist

Eskişehirspor: 17 maç, 2 gol, 5 asist

Fenerbahçe: 16 maç, 2 asist

Antalyaspor: 10 maç, 3 gol, 1 asist

Süper Lig: 323 maç, 187 gol, 45 asist

Fransa Ligue 1: 59 maç, 20 gol, 8 asist

Çin Süper Ligi: 28 maç, 19 gol, 4 asist

Hollanda Eredivisie: 26 maç, 9 gol, 5 asist

1. Lig: 9 maç, 3 gol

Şampiyonlar Ligi: 40 maç, 13 gol

TOPLAM: 555 maç, 267 gol, 77 asist