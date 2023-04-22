Burak Yılmaz: Milli takım hocamızın Türk olmasını isterim Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında, "Ben milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim" dedi.

Kariyerinde önemli takımlarda oynayan şu sıralarda da Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Socrates'in YouTube kanalındaki Demirkol’un Galaxy Rehberi programında Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.

Eski milli futbolcu, EURO 2016'da yaşanan prim krizi ve Çin'in Beijing Guoan takımına transferinin hikayesi, A Milli Takım ve Stefan Kuntz hakkında konuştu. Burak ayrıca Fenerbahçe'de oynarken teknik direktör Luis Aragones ile yaşadığı kavgayı da anlattı.

"Hala bana primci yazanlar var"

37 yaşındaki isim, prim kriziyle ilgili şunları söyledi:

''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.''

"Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim"

Çin'e olan transferiyle ilgili Burak Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. Seni almadan Çin'e gitmem dedi. Devlete söz verdiğini söyledi. Dedim: 'ben gelemem, eşim hamile falan'. "Yok olmaz, kabul etmiyorum, bana bir para söyle" dedi. Menejerim Ali abi de 'söyle bakalım bir para' dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum.''

"Milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim"

2006 yılından beri giydiği milli formadan geçtiğimiz sene oynanan 2-1 kaybedilen Portekiz maçının sonunda emekli olan Yılmaz, teknik direktör Stefan Kuntz hakkında şöyle konuştu:

"Hepimiz en son Hırvatistan'la oynadık ve onları yere göğe sığdıramadık. Ben milli takımda Hırvatistan'ın 4 jenerasyonuyla oynadım. Yıllardır hocaları da aynı oyuncuları da ve başarılılar da...

Hırvatistan başarılı gidiyor, hocaları Hırvat. İngiltere'ye bakıyorsun İngiliz. İtalyanlar'ın İtalyan. Portekiz en büyük başarıları yakalarken hocası Portekizli'ydi. Ben milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim."

"Aragones ile ben yumruk yumruğa kavga ettim"

2008 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönem hızlı kararlar verdiğini paylaşan Burak Yılmaz bu dönemde Luis Aragones ile yaşadığı yumruk yumruğa kavgayı şu şekilde anlattı:

"Aragones ile ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet. Çok iyi oynamadım. Sivas’a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına çünkü bir daha benim orada, o takımda şans bulma ihtimalim yok. Hocaya dedim ki ‘Ben oynamıyorum. Geçen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben oynamıyorum.' O da; 'Sen kimsin' dedi. Abi en deli çağım futbolda."