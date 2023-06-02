Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yanına geliyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara dönüyor... Ancak alınan bilgiye göre 37 yaşındaki forvet, futbolu bırakıp Şenol Güneş'in yardımcısı olacak.

Beşiktaş'la adı yeniden bir süredir anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un İstanbulspor'la oynadığı karşılaşmayı izlemeye giden Burak Yılmaz, maç çıkışı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz." sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

Beşiktaş'la anlaşmak üzere

Öte yandan edinilen bilgiye göre; deneyimli futbolcu ile siyah-beyazlılar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Anlaşmanın nihayete ermesiyle birlikte Burak futbolu bırakıp, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak. O sırada eğitimlerini tamamlamak isteyen deneyimli ismin, teknik direktör olma hayali de sürüyor.

14 gole katkı sağladı

Bu sezon Fortuna Sittard'da oynayan 37 yaşındaki golcü, 26 maçta 9 gol 5 asistle oynadı.