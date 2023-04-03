Burak Yılmaz'dan Fortuna Sittard'a şaşırtan veda Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1'lik Groningen galibiyetinin ardından Instagram'dan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

Fortuna Sittard şaşkın

Burak Yılmaz'ın paylaşımının ardından açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars şöyle konuştu: