Burak Yılmaz'ın şampiyonluk favorisi

En güçlü kadrosunun siyah-beyazlılarda olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı" dedi.

Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fanatik gazetesine konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen golcü futbolcu, eski takımı Beşiktaş'ı 1 adım önde gördüğünü söyledi.

Burak'ın sözleri şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ 1 ADIM ÖNDE"

"Süper Lig'de favoriler ilk 3'te bekliyor şu anda. Onlar arasında geçecek gibi duruyor yarış. Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Daha derli toplu oynuyorlar. Böyle sıkıntılı bir ortamdan bu havayı yakalayıp buraya gelmeleri çok büyük iş... Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir adım daha önde görüyorum. Larin'den ben böyle bir patlama bekliyordum. İyi bir hava yakaladı. Umarım nazar da değmez. Çok iyi gidiyor."





"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BEŞİKTAŞ"

"Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmam aslında iki taraf için de gerekliydi. Ben her zaman kontratlarımın karşılığını fazlasıyla vermiş biriyim ama aldığım ücretler gündeme geldiğinden itibaren bu gerekliydi. Bakıyorum ki iki tarafa da iyi gelmiş bu ayrılık. Beşiktaş'ı zevkle izliyorum. Uzaktan da olsa destekliyorum. Şampiyonluğun da en büyük adayılar."