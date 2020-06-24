Bursaspor, İrfan Buz ile anlaştı

Bursaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıklayan Bursaspor'dan, yeni bir haber geldi.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

1.5 YILLIĞINA SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Bursaspor, tecrübeli hoca İrfan Buz ile 1.5 yıllığına imzaladı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

''Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi. Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktörümüz İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak.''