Bursaspor taraftarı oyunculara saldırdı

Bursaspor, ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü, maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binen oyunculara taraftarlar tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 4-2 yenilerek TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Bursaspor'da futbolculara bazı taraftarlar maçın ardından tepki gösterdi.

Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi.

Kaptan tokat yedi

Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten indi. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp, tokat attı.

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"Korkuyoruz ağabey"

Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı.

Stattan ayrılan otobüs, polis nezaretinde Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliğine ait otoparka götürüldü. Maçın tamamlanmasından sonra yaklaşık 3 saat Bandırma'da kalan yeşil-beyazlı teknik heyet ve futbolcuların ise başka araçlarla ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

Az sayıda taraftar tesislerin önünde bekliyor

Bursa'da ise çok sayıda taraftar, maçın bitiminin ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin önünde toplandı. Saatlerce bekleyen taraftarların büyük bölümü takımın gelmemesi nedeniyle buradan ayrıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tesislerde az sayıda taraftarın bekleyişi sürüyor.