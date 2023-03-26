Bursaspor'da İsmail Ertekin ile yollar ayrıldı TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktör İsmail Ertekin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Aldığı puanlarla küme düşme tehlikesi bulunan yeşil-beyazlı kulüpte teknik direktör İsmail Ertekin ve yardımcısı Yalçın Gündüz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

"Bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz"

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada İsmail Ertekin ve Yalçın Gündüz'ün ayrılığıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin ve yardımcısı Yalçın Gündüz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

Bursaspor, 14 sırada

26 maç sonunda topladığı 30 puanla ligde 14. sırada yer alan Bursaspor'da İsmail Ertekin, takımın başında 15 maça çıktı.

Deneyimli teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak takımına 19 puan kazandırdı.

Yeşil-beyazlı takımın küme düşme hattında bulunan bir başka Bursa temsilcisi İnegölspor'la arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor.