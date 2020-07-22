Bursaspor'dan 3 bin taraftarlı idman

Süper Lig'e dönme yolunda kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını 3 bin taraftarın katıldığı bir antrenmanla gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, mücadele için çalışmalarını yaptığı görkemli idmanla gerçekleştirdi.

SOSYAL MESAFEYE UYULDU

3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafeye uygun olarak tribünlerde yerlerini alırken; yeşil-beyazlı oyuncuların sahaya adım atmasıyla büyük coşku yaşadı.

Yaktıkları meşaleler ile görsel şölen oluşturan Bursaspor taraftarı, antrenman boyunca takımlarına desteklerini tezahüratlarla sürdürdü. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil-beyazlı oyuncular, sonraki bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirdi.

"BU LİG ENTERESAN BİR LİG"

Antrenmanın sonuna doğru takımı tekrar tribünlere çağıran taraftarlar, kritik Adana Demirspor mücadelesi öncesi takımı bağrına bastı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sezon başındaki hedeflerinin Süper Lig’e direkt çıkmak olduğunu belirterek, çok şanssız maçlar kaybettiklerini ifade etti

"Bu lig enteresan bir lig." diyen Başkan Mestan, "Puan silme cezası alan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü, biz ise çok şükür şu an Süper Lig’e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da güçlü, biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig’e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İLK MAÇ BURSA'DA

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan antrenmanı tribünden izleyenler arasındaydı. Aktaş ve Salman, teknik direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 21.00’de oynanacak olan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.