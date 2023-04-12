Bursasporlu oyuncunun boğazını sıkan Ahmet Yıldırım, PFDK'ya sevk edilmedi Bursaspor ile 24 Erzincanspor arasında oynana mücadeleye konuk ekibin çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım'ın hareketi damga vurmuştu. Yaşananlar İtalya'da gündem olurken, PFDK'ya sevk edilmediği ortaya çıktı.

TFF 2. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Bursaspor ile 24 Erzincanspor, Bitci Timsah Park'ta karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar, 28. dakikada Furkan Emre Ünver'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, 64. dakikada Sinan Akaydın ile skora denge getirdi.

Karşılaşmada son sözü ise 71. dakikada Berat Altundiş kaydetti. Bursaspor mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Rakip oyuncunun boğazını sıktı

Bu skorun ardından puanını 39 yapan Bursaspor 11. sırada yer alırken, 44 puanda kalan 24 Erzincanspor ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

24Erzincanspor’un yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, önce sözlü tartışmaya girdiği Bursasporlu futbolcu Hasan Ayaroğlu’nun boğazını sıktı. Futbol sahalarında ender görülen bu olay karşısında hakem Yakup Özhan’ın Ahmet Yıldırım’a kart dahi göstermemesi büyük tepkilere yol açtı.

Bursaspor'dan tepki var

Bursaspor Kulübü ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar, Ahmet Yıldırım’ın Hasan Ayaroğlu’nun boğazını sıktığı fotoğrafı paylaşarak, altına da “Adalet?” İfadesine yer verdi. Konuyla ilgili sadece Bursaspor taraftarlarından değil birçok futbolseverden de tepki mesajları yağdı.

İtalyan basını da bu olaya geniş yer ayırdı. "Türkiye'de antrenör Bursasporlu oyuncunun boğazını sıktı: Hakem hiçbir şey görmüyor..." başlığıyla yayınlanan haberde yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.

PFDK'ya sevk edilmedi

11 Nisan günü Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşsavirliği'nde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını paylaştı.

29 adet raporun arasında 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım yer almadı. Hakemin sarı kart göstermediği pozisyon PFDK'ya da sevk edilmedi. Bu durum Bursaspor tarafında tepkiyle karşılandı.