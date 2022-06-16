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    Çağdaş Atan: Hayalim bütçelerden büyük

    Kayserispor'un yeni hocası Çağdaş Atan, hayalinin bütçelerden büyük olduğunu söyledi.
    • 16.06.2022 - 11:47
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    Çağdaş Atan: Hayalim bütçelerden büyük

    Kayserispor'un prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Çağdaş Atan, hayalinin bütçelerden büyük olduğunu söyledi.

    Atan, sosyal paylaşım hesabından 5 yıl sonra bu kez Kayserispor teknik direktörü olarak dönmenin gururunu yaşadığını belirterek, çok çalışacağına dair söz verdi.

    "Kayseri'yi sahada hak ettiği şekilde temsil edeceğiz"

    İşte Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın dikkat çeken mesajı:

    "Beş yıl sonra yeniden Kayseri'ye, Büyük Kayserispor camiasına, bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu yaşıyorum. Sayın Başkan Berna Gözbaşı'nın vizyonu doğrultusunda, mevcut kadromuz üzerine artı değer katmak ilk hedefimiz. Farkımızı oyunumuzla yaratacağız. Hedefimiz, oynayacağı futbolla Yukatel Kayserispor'u ligde benzersiz bir takım haline getirmek, tarafsız futbolseverlerin dahi kalbini kazanmak. Söz veriyorum ki çok çalışacağız ve Kayseri şehrini sahada hak ettiği gibi temsil edeceğiz. Hayalimiz, bütçelerden büyük. Saygılarımla."

    Çağdaş Atan: Hayalim bütçelerden büyük #1


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