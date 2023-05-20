Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid, Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme yaptı.

ensonhaber.com Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan ve sonrasında Altınordu ve Freiburg formalarını terleten Çağlar Söyüncü, 2018 yazında 21 milyon euro karşılığında Leicester City'ye transfer olmuştu. İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki milli stoper ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi Çağlar ile yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde Haziran 2027'ye dek sürecek ön sözleşmeye imza attı. Atletico Madrid'in transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor. La Liga'da bitime 4 hafta kala 69 puanla 3. sırada bulunan Atletico Madrid, ligi ilk 4 sırada tamamlaması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.