Campbell: Taffarel, kim olduğumu o maç öğrendi

Trabzonspor formasını 1 yıl boyunca terleten Kevin Campbell, bordo-mavili takımda geçirdiği günleri anlattı.

Trabzonspor'un 1998 yazında 2.5 milyon pound bonservis bedeli ödeyerek Nottingham Forest'tan transfer ettiği Kevin Campbell, 1 yıl geçirdiği bordo mavili formayla anılarını anlattı.

İşte Kevin Campbell'ın Trabzonspor anıları...

''FUTBOLDAN KEYİF ALMIŞTIM''

"Türkiye ve Trabzonspor anılarımı gururla hatırlıyorum. Gerçekten futboldan, Trabzonlulardan, oranın insanlarından ve tesislerinden keyif almıştım. İngiltere'den gidiyordum ve seviyenin ne olduğunu bilmiyordum."

''TÜRKİYE, İNGİLTERE'DEN İYİYDİ''

"Tesislere gidince şok olmuştum. Türkiye, o yıllarda İngiltere'ye oranla çok ileride bir ülkeydi. Herkesin kendisine ait bir yatak odası vardı. Tesislerdeki sahanın zemini muazzamdı. Sağlık ekibi, İngiltere'ye göre çok daha iyiydi. Şok olmuştum ama gerçekten mutlu da olmuştum."





''G.SARAY'I 5-3 YENDİK''

"Asıl en iyi hatıram ise Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yendiğimiz maçtı. Onların kalecisi Claudio Taffarel'di. Kadrolarında Hagi, Popescu, Emre Belözoğlu gibi oyuncular vardı. Açıkça daha iyi olan taraf Galatasaray'dı ama biz de fena takım değildik. Onları Ali Sami Yen'de 5-3 yendik ve ben hat-trick yaptım. Maçtan sonra gazeteler çıldırmıştı."

''TAFFAREL'E BENİ SORMUŞLAR''

"Maçtan önce Claudio Taffarel'e, 'Kevin Campbell hakkında ne düşünüyorsun?' diye sormuşlar. Taffarel de, 'O kim, bilmiyorum.' demiş. Bu kez maçtan sonra bu sözleri bana sordular, ben de, 'Şimdi Taffarel benim kim olduğumu iyi öğrenmiştir.' demiştim. İnanılmaz oynamıştık. 8 gollü harikulade bir maçtı. Trabzonspor taraftarları için o galibiyet çok anlamlıydı."