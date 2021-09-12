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    Can Bozdoğan'ın ilk maç performansı

    Alex Teixeira'nın yerine oyuna giren Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk maçında ortalama bir performans gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 11:03
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    Can Bozdoğan'ın ilk maç performansı

    Yeni Malatya maçının 43. dakikasında sakatlanan Alex Teixeira'nın yerine oyuna giren Can Bozdoğan, ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

    "OYUN ANLAMINDA DA GÜÇLENECEK"

    Genç futbolcu oyunda kaldığı 47 dakikada 31 kez topla buluşurken, yüzde 72 isabet yüzdesiyle 22 pas attı, 3 kez top kaptı ve 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandı.

    Sergen Yalçın, maç sonrası Can için, "Fizik olarak iyi, oyun anlamında da güçlenecek." dedi.

    Can Bozdoğan ın ilk maç performansı #1

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