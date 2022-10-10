Petrol
97.27
-0.66%
Euro
18.0153
-0.48%
Dolar
18.578
-0.20%
Altın
1.005
-0.92%
Borsa
3599
0.89%
Bitcoin
363.047
-0.60%
BTXN Coin
9.33
-4.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu

    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu

    Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki tartışılan 'sevinç' görüntüsüne ilişkin konuştu.
    • 10.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

    Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa konuştuğu belirtilen deneyimli oyuncunun, "Gole sevinmedim, penaltı atılmadan önce kaleciye nereye vuracağını göstermeme rağmen zıplamadı, orada Viviano'ya tepki gösterdim." dediği kaydedildi.

    Caner Erkin'in, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini söylediği bildirildi.

    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu #1

    Ne olmuştu?

    Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu #2

    *Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.


    Brent petrolün varil fiyatı 97,25 dolar oldu
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 97,25 dolar oldu

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
    Milli Takımlar

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir