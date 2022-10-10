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- Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu
Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu
- 10.10.2022 - 10:00
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa konuştuğu belirtilen deneyimli oyuncunun, "Gole sevinmedim, penaltı atılmadan önce kaleciye nereye vuracağını göstermeme rağmen zıplamadı, orada Viviano'ya tepki gösterdim." dediği kaydedildi.
Caner Erkin'in, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini söylediği bildirildi.
Ne olmuştu?
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.