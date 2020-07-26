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    Caner Erkin: Türk futboluna kattıkların için teşekkürler

    Caner Erkin, geçtiğimiz gün futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 12:50
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    Caner Erkin: Türk futboluna kattıkların için teşekkürler

    Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatında son maçına Ç. Rizespor karşısında çıktı.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı.

    ''YERİ GELDİ SEN BENİ SAKİNLEŞTİRDİN, YERİ GELDİ BEN SENİ''

    Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve ismi yeniden Fenerbahçe ile geçen Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sosyal medya üzerinden sürpriz bir veda mesajı yayınladı.

    Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullandı.

    Caner Erkin: Türk futboluna kattıkların için teşekkürler #1

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