Carrascal: Beşiktaş'tan bana gelen bir teklif yok

Beşiktaş ile adı anılan River Plate'in 22 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Jorge Carrascal, Radio Caracol'a konuştu.

Bir süredir Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşulan River Plate'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorge Carrascal, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Carrascal, "River Plate'de 2 veya 3 yıl daha kalmak istiyorum. Bu kulüp bana çok şey kazandırdı. Beni bir futbolcu haline getirdi. River formasıyla henüz çok az maça çıktım. Her maçımda kendimi çok özel hissettim. River formasını giymeye devam etmek ve bu kulübü başarılara taşımak istiyorum." dedi.

"BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan kendisine gelen teklif olup olmadığına dair gelen soruya Kolombiyalı yetenek, "Bana ulaşan hiçbir teklif olmadı. Elbette, basında birçok iddia gördüm ama ben sadece River Plate'in başarısına odaklanmış durumdayım." cevabını verdi.

"GALLARDO, BENİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

Teknik direktörü Marcelo Gallardo ile ilişkisi sorusuna Carrascal, "Beni büyütüyor ve olgunlaştırıyor. Hem bireysel hem de kollektif oyunda yapmam gerekenleri bana öğretiyor. Gallardo ile çalışmak beni çok geliştirdi. Gallardo gibi bir teknik direktörle çalıştığım için çok mutluyum. Onunla kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum." cevabıyla röportajı noktaladı.

Ocak 2019'da 500 bin euroya kiralık, 1 sene sonra ise 2.5 milyon euro bonservisle River Plate'e transfer olan Carrascal, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.