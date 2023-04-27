Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler: Galatasaray daha büyük Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, "Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci takımı" ifadesini kullandı.

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2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ancak resmi maç oynamadan kulüpten gönderilen Steven Caulker, bir YouTube kanalında Türkiye'deki günleriyle ilgili birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu.

Caulker, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha büyük bir kulüp olduğunu söyledi:

Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak onlar hariç bütün büyükler beni istiyordu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü.

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