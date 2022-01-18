Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15. sırada olan ve Nuri Şahin'le yükselişe geçmeye çalışan Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Düşme hattında olan ve istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Rize, bu maçtan üç puanla ayrılmak zorunda.

İki takımda çıkış için maçı kazanmanın planlarını yaparken, Antalya ise kaybetmesi durumunda düşme hattına doğru gerileyebilir.

Bu kritik maçı izlemek isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı beıIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.