Cenk Özkacar için transfer kararı Valencia, sezon başında Lyon'dan kiraladığı milli futbolcu Cenk Özkacar'ın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkacar için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol ekibi, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euroluk satın alma maddesini kullanacak.

Valencia'nın kısa süre içerisinde söz konusu maddeyi ödeyip, 22 yaşındaki futbolcu ile kalıcı bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Valencia performansı

Cenk Özkacar, Valencia'da şu ana dek 21 maçta süre buldu. Milli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde gol sevinci yaşayamazken bir asist yaptı.