Cenk Tosun: Beşiktaş'ı özlüyorum

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, en güzel zamanlarının Beşiktaş'ta geçtiğini ve siyah-beyazlı kulübü özlediğini söyledi.

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle (22.5 milyon euro) İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, Sporx'e konuştu.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

"BEŞİKTAŞ'I ÖZLÜYORUM"

Beşiktaş'ı hiç özlüyor musun?

"Evet özlüyorum çünkü en güzel zamanlarım orada geçti. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız işler. 3 senemde 2 kez şampiyon olduk. En iyi arkadaşlıkları orada kurdum, orası benim yuvam, insan yuvasını özlemez mi her zaman özler. İngiltere'ye geldiğim için de çok mutluyum, zamanı geri alsak yine imza atardım çünkü hayallerimde vardı Premier Lig'de oynamak ve iyi ki de gelmişim."





Unutumadığın maç: 3-0'dan 3-3'e dönen Benfica maçı.

Maç öncesi totemin: Totemimi söyledim aslında, şarkılar ile stata giderim, stada varmadan önce eşim ve annemle konuşup iyi konsantre olurum ve maça çıkmadan öncede dua öderim. Çok değişik bir totemim yok.

En üzüldüğün maç: UEFA Kupası Lyon çeyrek finalde penaltılarda kaybettiğimiz maç. En çok etkileyen stat: Vodafone Park açık ara ilk sırada, Tottman'ın yeni stadı, inanılmaz bir stad yapmışlar teknolojik olarak çok donanımlı bir stad.

En iyi kaleci: Manuel Neuer

En bonkör: Kimle dışarı çıksam herkes ödemeye meilli, isim vermek çok doğru olmaz şuan.

En çok zorlandığın: En çok zorlandığım değil de beni en çok etkileyen defans oyuncusu Van Dijk oldu.

En iyi anlaştığın: Milli Takım'dan Çağlar Söyüncü.

En sert futbolcu: Lugano baya sert oynamıştı bana karşı. Çok iyi bir defans oyuncusu.

En iyi golcü: Zor bir cevap ama Lewandowski ve Agüero diyebilirim.

Lakabın: Lakabımı bilmeyen yoktur herhalde. İngiltere'de bile Tosun Paşa diyorlar bana.

En sevdiğin film: Green Mile

En sevdiğin dizi: Game Of Thrones ve Stranger Things

En büyük hayalin: En büyük hayalim bana kalsın, çok büyük hayallerim var ama en büyük hayalimi gerçekleştirdim zaten çok güzel bir ailem var.

Futbolcu olmasaydın?: Futbolcu olmasaydım da yine futbolun içinde olurdum herhalde. Menajerlik olur, hocalık olur.