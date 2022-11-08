Cenk Tosun gelecekten ümitli

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray maçının ardından takıma olan inancını dile getirdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyete rağmen takıma olan inancını sürdürüyor.

Yeniden döndüğü Beşiktaş'a 12 maçta 4 gol 1 asistlik katkı veren Cenk, derbi mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.

"Kaleye attığım şutu çıkarması kader anıydı"

Tecrübeli golcü, "Ligin daha çok başındayız. Hocamız yeni geldi, toparlanacağız. Derbide kaleci Muslera'yı geçemedik. Özellikle benim 84. dakikada kaleye attığım şutu çıkarması kader anıydı." ifadelerini kullandı.