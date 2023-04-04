Cenk Tosun, Şenol Güneş'le birlikte çıkışa geçti Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren ve sezon başında Beşiktaş ile 1+1 yıllık kontrat imzalayarak siyah-beyazlı takımdaki üçüncü dönemine adım atan 31 yaşındaki golcü oyuncu, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerini hatırlatıyor.

Sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide 2 kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarsan Cenk Tosun, böylece tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon devreye girdi.

Şenol Güneş'in gelişiyle kendini buldu

Sezonun ilk 11 haftasında Beşiktaş'ın başında bulunan Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in fazla forma şansı vermediği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

Ismael döneminde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta toplam 144 dakika süre alabilen ve bir kez fileleri havalandıran "Tosun Paşa" lakaplı milli oyuncu, Güneş yönetiminde ise çıktığı 15 müsabakada 11 gole imza attı.

Cenk Tosun, tümüne ilk 11'de başladığı söz konusu 15 maçın 9'unda 90'ar dakika sahada kaldı.

Derbide attığı gollerle birlikte "100'ler kulübü"ne girdi

Türkiye'deki kariyerine 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'da başlayan ve 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, iki kulüpte attığı gollerle "100'ler kulübü"ne giren isimlerden oldu.

Ligde attığı 44 golü Gaziantepspor formasıyla kaydeden golcü oyuncu, siyah-beyazlı forma altında da 56 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, lig kariyerindeki en fazla golü ise 20 gol attığı 2016-2017 sezonunda kaydetti. 100 golü 239 lig karşılaşmasında atan Cenk Tosun, maç başına 0,42 gol ortalamasıyla oynadı.

Cenk'in gol attığı maçlarda Beşiktaş, 6 kez kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, milli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Cenk Tosun, 3 maçta 2'şer, 6 müsabakada da birer kez ağları havalandırdı.

Bu sezon ligde gollerin 7'sini ayakla ve 3'ünü kafa vuruşuyla atan Cenk, 2'sini ise penaltıdan kaydetti.