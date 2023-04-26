Cenk Tosun ve Mauro Icardi'den çarpıcı derbi sözleri Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun ve Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, derbi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Pazar günü 19.00'da başlayacak derbi öncesinde siyah-beyazlılardan Cenk Tosun ve sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi iddialı açıklamalarda bulundu.

"Camiamıza güzel bir galibiyet daha hediye edeceğiz"

Deneyimli golcü Cenk Tosun açıklamasında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

"Bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamadık. Son dönemde iyi bir çıkış yakaladık. Bunu derbide de devam ettireceğiz. Evimizdeki maçta, muhteşem taraftarımızın da desteğiyle, camiamıza güzel bir galibiyet daha hediye edeceğiz. Takım olarak tek düşüncemiz var, o da zaferlere bir yenisini eklemek. Bu şekilde şampiyonluk yarışının tam ortasında yer alacağız."

"Beşiktaş'a gol atacağım"

Öte yandan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de derbi öncesinde panenka penaltı kullanarak takımını 3 puandan etmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Icardi ayrıca, Beşiktaş maçında gol atacağının da sözünü verdi.

"Panenka denemek bir saçmalıktı. Futbol bu, geri alamıyorsunuz. Ama Beşiktaş maçında atacağım gol veya gollerle takımımı şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırıp Fenerbahçe'nin umutlarını da tüketeceğim. Rakibimizi kesinlikle yeneceğiz."

Golcüler bu sezon ne yaptı?

Cenk Tosun bu sezon ligde 27 maçta 12 gol 3 asist kaydederken, Arjantinli Icardi de 18 maçta 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.