Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.
Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında ufak bir yırtık tespit edildi.
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beIN Sports'ta yer alan habere göre; tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.
Bu sezon Cenk Tosun, 28 maçta 15 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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