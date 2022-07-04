Cenk Tosun'dan Weghorst'a övgü

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Cenk Tosun, diğer bir golcü adayı Wout Weghorst hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli oyuncu, "Weghorst çok profesyonel ve muhteşem bir karakter" dedi.

Beşiktaş'la geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllık anlaşmaya varan Cenk Tosun, siyah-beyazlıların transfer listesinin en başında yer alan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de Everton forması giyerken yakından izleme şansı bulduğu Hollandalı golcü hakkında övfü dolu sözler söyleyen Cenk, Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim. Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması... Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner”





"Weghorst çok profesyonel"

Bu sözlerin ardından Weghorst konusunda da görüşlerini belirten tecrübeli futbolcu, "İngiltere Ligi farklı. Almanya’da zirve yapan bir oyuncu. Tıpkı Sörloth gibi Ada’da belki uyum sorunu yaşadı. Mario Gomez gibi kral olup yeniden doğabilecek kapasitede. Kendisi ile rekabet etmekten mutluluk duyacağım biri. Daha da önemlisi, müthiş bir karakter. Her şeyi ile örnek bir profesyonel. Bambaşka bir kişiliğe sahip.” diyerek sözlerini noktaladı.

Premier Lig'de kendisini gösteremedi

Bilindiği üzere Bundesliga kariyeri oldukça iyi geçen Hollandalı, Premier Lig'de aynı başarıyı gösterememiş ve 20 maçta yalnızca 2 gol atabilmişti. Cenk Tosun ve Weghorst transferin gerçekleşmesi halinde büyük bir forma rekabetine girecek.