Cenk Tosun'un sakatlık süresi belirlendi

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'la Dolmabahçe'de 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.

Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Gözyaşlarıyla sahayı terketti

Bu mücadelede siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, büyük bir şanssızlık yaşamıştı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahayı gözyaşları ile terketti. bu talihsizlik sonrasında golcü futbolcunun durumu belli oldu.

Cenk Tosun'un sakatlık süresi belirlendi

Ameliyat olursa sahalara dönüşü gecikecek

NTV'nin haberine göre; sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.

Cenk Tosun'un sakatlık süresi belirlendi