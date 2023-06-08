Cenk Tosun'un sakatlık süresi belirlendi

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'la Dolmabahçe'de 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.
Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Gözyaşlarıyla sahayı terketti
Bu mücadelede siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, büyük bir şanssızlık yaşamıştı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahayı gözyaşları ile terketti. bu talihsizlik sonrasında golcü futbolcunun durumu belli oldu.
Ameliyat olursa sahalara dönüşü gecikecek
NTV'nin haberine göre; sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilen Cenk, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.
Milli futbolcu ameliyat olmaya karar verirse bu süre 3,5 aya uzayabilir. Cenk tedavisi ile ilgili kararı kısa süre içinde verecek.