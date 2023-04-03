Cenk Tosun'un sözleşme uzatma maddesi devreye girdi

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Fenerbahçe karşısında 2 gol kaydeden Cenk Tosun'un sözleşmesindeki madde ise devreye girdi.
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan milli futbolcu, siyah-beyazlılarda 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
15 gole katkı yaptı
Opsiyonun devreye girmesi için penaltı hariç 15 gol katkısı yapması gereken Cenk, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği gollerle bu sayıyı geride bıraktı.
Başarılı golcü 27 maçta 15 gol 3 asist kaydederken attığı gollerin sadece 2 tanesini penaltıdan attı.
Amerika MLS ekipibi Chichago Fire’dan teklif alan Cenk Tosun, kararını henüz vermedi. Chichago Fire, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etmişti.