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    Cenk Tosun'un talihsiz maçı

    Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, önce takımını öne geçiren golü attığını sanıp sevindi, gol iptal olduktan kısa bir süre sonra da kırmızı kart görüp oyundan atıldı.
    • 07.08.2022 - 08:46
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    Cenk Tosun'un talihsiz maçı

    Beşiktaş , Süper Lig 'in ilk hafta maçında Kayserispor'u 90+6'da Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Yaklaşık 1.5 yıl sonra Beşiktaş'taki ilk resmi maçına çıkan Cenk Tosun, kendisi adına talihsiz bir maç yaşadı.

    Oyuna skor 0-0'ken 77. dakikada dahil olan tecrübeli golcü, 84. dakikada Siyah-Beyazlıları öne geçiren golü attı. Fakat VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı, Cenk'in golü iptal edildi.

    Cenk Tosun un talihsiz maçı #1

    Kırmızı kart gördü

    Maça 8 dakika uzatma bölümü eklenirken, Cenk Tosun bu bölümde art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Atılmasının ardından Ghezzal'in golüyle Beşiktaş'ın 3 puanı alması ise Cenk adına gecenin güzel tarafı oldu.


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