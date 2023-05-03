Ceyhun Kazancı: Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız Beşiktaş'ın transfer komitesinden sorumlu olan ve futbol direktörlüğünü yapan Ceyhun Kazancı, gündeme ve geleceğe dair konuştu.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Gedson Fernandes'e teklif gelmediğini belirten Kazancı, şunları söyledi:

"Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil."

Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacaklarını söyleyen ünlü yönetici, "Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmamız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak." dedi.

"Redmond'ın kalma ihtimali yüzde 50"

"Nathan Redmond’ın takımda kalma ihtimali yüzde 50. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir."

"Borini'ye teklif yaptık"

"Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in talebi olursa görüşürüz."

"Maxim'in bonservisini almayı düşünmüyoruz"

"Maxim için Gaziantep 2,5 milyon euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservini almayı düşünmeyiz."

"Atiba seneye yok"