Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair konuştu. Kazancı, Valerien Ismael tercihinden pişmanlık duymadığını ifade etti.

2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kazancı, "Valerien Ismael tercihinden pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim"

Ismael konusunda pişmanlık yaşamadığını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan biriydi. Yönetimler tercihler yapar; zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, şimdi yeni bir dönem başladı. Valerien Ismael döneminde kötü sonuçlar yoktu ama olumsuz bir hava oluştu." ifadelerini kullandı.

"Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük"

Valerien Ismael ile anlaşma sürecinde görüşülen diğer adaylar hakkında da konuşan Kazancı, "Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük ancak ara dönemler zordur, maliyetler zordu. Bu isimler, o dönemde olmadı ve Valerien Ismael geldi." dedi.

"Camia şu anda kenetlenmiş durumda"

Kazancı, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile kenetlendiğini belirterek, "Şenol Güneş taraftarımızın da çok yoğun şekilde destek verdiği bir isim. Camia şu anda kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sona güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz. Ve umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneceğiz." şeklinde konuştu.