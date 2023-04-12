Ceyhun Kazancı'dan Rus basınına Barinov açıklaması Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Rus basınına transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitry Barinov hakkında açıklamalarda bulundu.

"Barinov defteri kapandı"

Rus basınına yaptığı açıklamada kış transfer döneminde ilgilenilen Barinov defterinin kendileri için kapandığını söyleyen Kazancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Barinov artık gündemimizde olan bir oyuncu değil. Yaz transfer döneminde onun için bir hamle yapmama kararı aldık. Kesinlikle Barinov için yeni bir teklifte bulunmayacağız."

2 gol 3 asist yaptı

Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.